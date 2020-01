El Femap obre la votació popular dels cartells fets per pirinencs

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (Femap) ha obert el termini de votació per escollir el cartell de la pròxima edició, que se celebrarà a l'estiu. Al concurs hi participen disset dissenys de creadors de les comarques pirinenques i Andorra com ara els alt- urgellencs Antoni Lombarte i Joan Graell, Núria Cerdà o Marta Garcia.

Per participar en el procés de designació del cartell cal entrar al portal d'Internet del Femap i accedir a l'apartat de votacions, on cada internauta pot emetre quatre vots. El termini per participar-hi es tancarà aquest diumenge, 2 de febrer. De la fase popular del concurs en sortiran dos dels sis finalistes, els quals competiran amb quatre candidats més que designarà un jurat fixat pels responsables del mateix festival. La decisió definitiva es farà pública el dia 10 de febrer. El guanyador rebrà un premi de 1.500 euros, mentre que la resta de finalistes s'emportaran un abonament per a dues persones per a tots els concerts i un CD del festival.