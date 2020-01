Els pressupostos del Govern destinen 2,5 milions a la Molina i el seu entorn

Els pressupostos del Govern de la Generalitat que aquesta setmana ha presentat al Parlament per tal que siguin aprovats, els quals són els primers des del 2017, preveuen una inversió a la Cerdanya de 3,1 milions d'euros i una de global a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran de 41,5 milions. Aquesta xifra suposa una aportació superior en 25,7 milions d'euros al territori pirinenc respecte els 15,8 milions que li va destinar fa tres anys.

A la Cerdanya la principal inversió del Govern serà per a l'estació d'esquí de la Molina i el seu entorn, amb una partida prevista de 2.583.200 euros, els quals serviran per a conceptes com ara l'explotació de les pistes, la producció de neu artificial o la maquinària. El segon destí dels diners públics més important a la comarca serà l'Hospital de Cerdanya, que rebrà una partida de 115.457 euros. Pel que fa a l'Alt Urgell, s'emportarà una de les partides més altes de l'Alt Pirineu, amb els 10,6 milions d'euros que es destinaran al projecte de la finalització del Túnel dels Tres Ponts i el condicionament de la C-14 entre Organyà i Fígols i Alinyà. L'Alt Urgell rebrà també altres partides de 4,3 milions d'euros per a la construcció del nou Centre d'Atenció Primària de la Seu; i 190.000 euros per a l'aeroport Andorra la Seu.

Pel que fa a la resta de comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el Pallars Sobirà rebrà una aportació de 2,8 milions d'euros, principalment per a les estacions d'esquí; el Pallars Jussà una de 5,2 milions per a l'Hospital de Tremp i el tren de la Pobla; l'Alta Ribagorça rebrà una inversió de poc menys d'un milió i la Val d'Aran, 8,3 milions per al port de la Bonaigua.