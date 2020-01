Puigcerdà porta la Cerdanya a la fira de turisme de Madrid

El Patronat de Turisme de Puigcerdà ha informat que ha participat un any més a la Fira Internacional de Turisme, FITUR, la qual es va celebrar fins diumenge passat a Madrid. Segons ha informat el mateix Patronat, «FITUR és un punt de reunió per les empreses i professionals del món del turisme, tant de mercats receptius com emissors, en el qual en la present edició han participat més de 10.400 empreses de 165 països i més de 142.600 professionals, amb uns 110.000 visitants de mitjana que no pertanyen al sector turístic».

El Patronat Municipal de Turisme de Puigcerdà, que ha exercit d'ambaixador de tota la Cerda-nya, «ha apostat novament per la seva presència a Madrid, i FITUR és la primera acció promocional de la vila cap a l'exterior d'aquest 2020», segons ha remarcat l'òrgan municipal. El Patronat «ha donat a conèixer l'oferta de turisme que ofereixen tant la capital cerdana com la resta de la vall i en què destaquen el turisme de neu, els esports d'aventura, les activitats al medi natural, els productes culturals o la gastronomia», segons han emfatitzat els seus responsables.