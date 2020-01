Salvem la Molina i Alp negocien un conveni per obrir una etapa d'entesa

La plataforma ecologista Salvem la Molina i l'Ajuntament d'Alp han iniciat una nova etapa de relacions marcada per la voluntat mútua de preservar l'entorn natural i regular el possible creixement urbà. Els responsables de l'entitat i de la corporació municipal han obert converses per plasmar en un conveni un conjunt de pactes que deixin enrere l'etapa de denúncies i judicis.

En la base d'aquesta nova relació hi ha el fet que membres de l'actual equip de govern, entre els quals el mateix alcalde, Carles Adserà, van formar part de la plataforma ecologista en els seus inicis. La responsable de Salvem la Molina, Núria Martí, ha avançat que ja han celebrat tres reunions per plantejar els «grans temes de la Molina». Així, el conveni inclourà compromisos per anar aplicant al llarg de la legislatura, entre els quals hi ha la recuperació del telecadira entre el barri de l'estació i les pistes, per reduir el trànsit de vehicles i dinamitzar econòmicament el veïnat, la millora de la recollida de les escombraries, la reforma del pont sobre les vies, la millora d'alguns trams de la xarxa de clavegueram per evitar inundacions en locals, l'òptima separació de les aigües pluvials i residuals o la màxima rehabilitació possible com a bosc de l'abocador que va centrar les campanyes contra els anteriors consistoris, segons la plataforma.

En el conveni també s'hi inclourà el compromís de frenar alguns contenciosos. En aquest sentit, Martí ha apuntat que «no està en el nostre ànim que s'arribin a executar els que afecten tercers».