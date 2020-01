La Seu atorga 24 ajudes per reformar façanes i porxos del centre i de Castellciutat

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat atorgar 24 ajudes per a la rehabilitació i repintada de porxos i façanes del centre històric i de Castellciutat.

Segons ha informat el consistori, un cop ha tancat el termini de presentació de sol·licituds, ha aprovat la concessió d'una partida total de 53.800,03 euros en ajudes per a aquest tipus de reformes a veïns dels carrers Major i els Canonges, així com vies adjacents, i per primera vegada també al poble de Castellciutat.

De les 26 sol·licituds presentades, l'Ajuntament n'ha concedit un total de catorze, de les quals tretze són al centre històric de la Seu, per un valor de 26.795,08 euros, i onze a Castellciutat, que ascendeixen a 27.004,95 euros. Les subvencions tenen com a objectiu dinamitzar i potenciar tot el centre històric, i disposen d'una partida pressupostària de 60.000 euros, dels quals aquest any, i per primer cop, com a mínim 10.000 estan adreçats a les sol·licituds del veïnat de Castellciutat.