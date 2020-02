L'operació de neteja de la neu genera una disputa política a Puigcerdà

La secció local d'ERC de Puigcerdà ha criticat la gestió que va fer l'Ajuntament del temporal que la setmana passada va afectar la vila amb una precipitació de neu que va deixar uns deu centímetres de gruix i la pluja posterior.

El partit ha emès un comunicat en què apunten que «no tot s'hi val per fer veure que tenim una suposada gran infraestructura, el que compta són els resultats, i la gestió d'aquest nou episodi, un vegada més, ha estat la que ha estat. Carrers amb més d'un pam d'aigua, inclús fins a mig dia de dijous, xarxa de desguàs totalment col·lapsada, fa anys que patim aquest problema i no es considera actuar-hi, tot el paratge Rigolisa totalment inundat, igual que la rotonda de la plaça Europa, i els veïns amb l'aigua fins als turmells per passar pels carrers del centre de la vila».

Per la seva banda, l'equip de govern ha remarcat que es van activar tant la brigada municipal com quatre empreses externes contractades. Aquest operatiu es va mobilitzar a les 6 del matí amb el protocol de neteja de neu el dia del temporal i al llarg de la jornada es va contractar una cinquena empresa, segons el consistori. En l'operatiu hi van participar 21 treballadors, a més de Bombers i personal de Carreteres de l'Estat.