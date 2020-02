Bellver recupera l'oficina de turisme al centre per complementar la de Talló

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha reobert l'antiga oficina de turisme situada a la capella de Sant Roc, a la plaça del mateix nom, per complementar la que comparteix amb el parc natural del Cadí Moixeró al poble de Talló. L'ermita es va tancar com a equipament turístic l'any 2014, quan, precisament, es va estrenar l'edifici del parc del Cadí construït davant l'església de Santa Maria de Talló.

D'aquesta manera, el consistori vol potenciar la nova dinamització de la plaça de Sant Roc, reurbanitzada fa uns mesos amb més voreres i espai per a les terrasses dels establiments de restauració. L'equip de govern ha considerat que aquesta oficina pot donar un servei més integrat a la resta de serveis d'oci, comerç i cultura que ofereix Bellver. En aquest sentit, la recuperada oficina també és útil als excursionistes que tenien com a referència la de Talló, perquè, per arribar-hi, la majoria passa primer per Bellver. El regidor de Turisme de Bellver, Andreu Falomí, ha argumentat que «al poble és on hi ha més visitants, i Sant Roc és al centre, un espai accessible, a cent metres del nucli comercial... ens passava que la gent preguntava on era l'oficina de turisme i quan els dèiem que era a Talló els queia lluny; ara tot queda més unit». Per donar un servei més complet als visitants de Bell-ver i el seu entorn, a l'estiu obriran les dues oficines. Així, l'Ajuntament de Bellver tindrà un tècnic a l'oficina de Talló els caps de setmana i les temporades altes com ara Nadal, Setmana Santa i el mes d'agost i, gràcies a la col·laboració amb el parc, en la temporada d'estiu també hi haurà un tècnic per informar els excursionistes aTalló.