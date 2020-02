Compromís proposa rebaixar l'IBI a qui instal·li energia solar

Els caps de Compromís per la Seu, Carlota Valls i Òscar Ordeig

El grup municipal de Compromís per la Seu ha elevat al ple municipal una moció en què es demana la bonificació de l'IBI i de l'ICIO als habitatges que instal·lin plaques solars davant els canvis provocats en el clima per l'efecte humà.

Segons ha argumentat el partit a l'oposició, «el canvi climàtic és una realitat que ja no es pot obviar. Els nivells d'emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle que la nostra societat ha emès i segueix emetent a l'atmosfera han estat profundament estudiats i hi ha un consens global en la comunitat sobre les seves conseqüències: increment de temperatures, pujada del nivell del mar, grans onades de calor, pluges torrencials, etc. Aquests problemes només es podran minimitzar amb una dràstica reducció d'emissions».

Davant d'aquesta situació, Compromís ha remarcat que vol que «la Seu d'Urgell sigui un referent en l'impuls de les energies renovables als seus habitatges, comerços i empreses de manera que puguin accedir a ajudes i facilitats per col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic contribuint a la modernització i a l'estalvi energètic».