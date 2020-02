La nova edició de l'Escanyabocs obre el termini d'inscripció

La Seu d'Urgell va obrir ahir el termini per inscriure's en línia a la tretzena edició de l'Escanyabocs, un esdeveniment esportiu vinculat a la natura que té lloc al Rafting Parc. Aquesta nova edició se celebrarà el cap de setmana del 16 i 17 de maig.

Segons ha informat l'Ajuntament, cal formalitzar les inscripcions al web www.escanyabocs. com, on es podran fer fins el dijous 14 de maig. Igualment, també s'acceptaran inscripcions el mateix dia de la prova sempre que hi hagi places disponibles, per bé que en aquest cas els organitzadors aplicaran un increment sobre el cost inicial.

L'Escanyabocs és una prova multiesportiva que engloba curses de BTT, trail running, orientació, raid d'aventura i marxa nòrdica. En l'edició del 2020, la cita presenta com a novetat un open d'escalada, que se celebrarà el diumenge 17 de maig al matí. La inscripció a una prova té un cost de 20 euros i cada prova addicional val 5 euros. El cartell inclou el MiniEscanyabocs per a nens i nenes.