ERC de la Seu d'Urgell acusa el PSC d'intentar desgastar el govern local

El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de la Seu ha emès un comunicat en què afirma sentir-se «sorprès» per la moció presentada pel grup de Compromís per la Seu sobre l'ordenança de rètols i publicitat del municipi. En aquest sentit, el grup recorda que en una moció presentada pel grup municipal de Compromís per la Seu reclama que s'iniciïn els tràmits administratius per modificar l'ordenança municipal de rètols i publicitat i remarca que aquesta ordenança va ser aprovada el juliol del 2018 i el mateix grup municipal va votar-hi a favor.

Els portaveus d'ERC han emfatitzat que «no podem deixar de mostrar la nostra sorpresa en presentar ara, tan sols un any i mig després, aquesta moció. Per altra banda, s'hi sol·licita que aquesta modificació es faci des de la comissió informativa corresponent i la taula intersectorial, quan, el divendres dia 31, el grup municipal de Compromís va ser convidat a participar a un monogràfic específic de la taula intersectorial, al qual van assistir dos representants. ERC ha acusat Compromís d'intentar «desgastar» el govern i fer «populisme».