Alp recupera el projecte de redactar un POUM nou, pendent des del 2010

El ple de l'Ajuntament d'Alp del 2010 on finalment no es va poder aprovar el Pla d'Ordenació Urbana arxiu/m.s.

L'equip de govern d'Alp ha decidit recuperar el projecte de redacció d'un nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) que va deixar pendent l'anterior consistori, a pesar que no estava entre les seves prioritats de mandat.

L'alcalde d'Alp, Carles Adserà, ha argumentat que «la nostra intenció quan vam arribar no era aquesta, però per solucionar els problemes que hi ha, l'hem de fer, tot i que representa una feinada». L'equip de govern preveu posar a licitació en les pròximes setmanes el projecte de redacció del POUM amb la intenció que el procés s'activi i es pugui obrir també una fase d'exposició pública que el mateix alcalde ha apuntat com a clau. Adserà ha avançat que abans que l'Ajuntament faci l'aprovació inicial via ple municipal, exposarà el projecte urbanístic als veïns perquè hi diguin la seva: «Si no és així trobo que suposaria una situació d'indefensió per part de la gent». L'alcalde ha argumentat que el nou planejament ha de fomentar una major qualitat de vida, facilitar la mobilitat, coordinar els veïnats, gestionar la construcció sosteniblement i preservar l'entorn. Alp va optar, l'any 2008, per aprovar el seu POUM de manera separada del que va impulsar la comarca excepte Puigcerdà, que ja en tenia, i Bellver i Llívia, que també es van desmarcar del plurimunicipal.

El planejament d'Alp va ser aprovat per la comissió d'Urbanisme de Girona l'any 2010. Adserà ha apuntat que d'aquell treball no se'n pot aprofitar pràcticament res i, per tant, caldrà començar-lo de nou.