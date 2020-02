Els usuaris de les biblioteques les volen obertes al migdia i més dies

Una enquesta promoguda pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona evidencia que els usuaris d'aquests equipaments de la demarcació es mostren majoritàriament satisfets amb els serveis que hi troben. En aquest sentit, els resultats han determinat que l'actiu principal de les biblioteques és el seu personal. Així ho creuen gairebé tres quartes parts dels usuaris, els quals valoren la seva «atenció personalitzada, la professionalitat, la capacitat per facilitar-los la feina, l'entusiasme i l'amabilitat». L'enquesta s'ha fet amb un total de 3.266 respostes, de les quals 2.793 han estat presencials i 473 rebudes per correu electrònic. Pel que fa al suggeriment de millora més freqüent per part dels enquestats se centra en els horaris d'obertura. Els usuaris demanen eixamplar l'horari als migdies, el cap de setmana o durant l'estiu. Els menors de 25 anys són els que esmenten més freqüentment els horaris, set punts per sobre de la mitjana, a banda de demanar que es millorin els espais per estudiar i d'Internet.