Un moviment de terres talla sine die l'N-116 entre la Cerdanya i Perpinyà

Un moviment de terres que ha causat l'enfonsament de la carretera N-116 al terme de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, ha obert un conflicte social i polític a l'Alta Cerdanya perquè ha tallat, sense data de reobertura, la principal via de comunicació entre la plana cerdana i Perpinyà. Els càr-recs electes de l'Alta Cerdanya han fet una crida als seus homòlegs de la part sud de la vall perquè se sumin a la seva reclamació, que es farà visible en una concentració convocada per a aquest divendres a la tarda a Montlluís. Després de patir esllavissades durant l'embat del temporal Glòria fa quinze dies, aquesta setmana un nou episodi de meteorologia adversa va derivar en un moviment de terres que ha enfonsat part de la carretera al terme de Fontpedrosa, a pocs quilòmetres del coll de la Perxa, que separa la Cerdanya i el Conflent. Les autoritats franceses responsables d'aquest vial de competència nacional no han pogut fixar encara una data de reobertura atesa l'envergadura dels desperfectes, amb l'asfalt aixecat. Les autoritats franceses han assenyalat l'acció d'un torrent que passa per sota la carretera com a principal causa de l'esfondrament del vial i han apuntat que el trànsit tardarà setmanes a restablir-se. Davant d'aquesta situació, els presidents de les entitats municipalistes del territori com ara la Comunitat de Comunes dels Pirineus Catalans, Jean-Louis Demenlin, i de la Comunitat de Comunes Pirineus Cerdanya i senador, Georges Armengol, han fet una crida a la mobilització de la societat, a la qual s'ha unit el president de la marca Neus Catalanes, que engloba les estacions d'esquí de l'Alta Cerda-nya i el Capcir, Michel Pouade. La convocatòria s'ha fet sota la proclama d'instar l'Estat a tenir en compte aquesta via de comunicació clau entre les comarques litorals del Vallespir i el Rosselló amb les interiors de la Cerdanya i el Conflent i que hi destini una inversió. La carretera N-116 és la principal via de comunicació durant la temporada d'hivern per accedir a pistes d'esquí com les de Font-romeu, els Angles i la Llosa. Si bé en menys mesura, el tall de la carretera N-116 també afecta part de la colònia de segons residents de l'àrea de Barcelona que tenen la casa més enllà del coll de la Perxa. Igualment, el tall de comunicació elimina l'opció escollida per molts cerdans i gironins de circular pel costat francès en els seus viatges. Les alternatives per arribar a l'Alta Cerdanya suposen itineraris més llargs per l'Arieja o carreteres secundàries per Formiguera.