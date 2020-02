Ribera d'Urgellet protegeix el talús de la carretera a Torà de Tost, esllavissat el 2018

El talús de la carretera que dona accés al nucli de Torà de Tost des de la C-14 on al juny de 2018 es van produir diverses esllavissades que van obligar a tallar la via durant pràcticament tres mesos s'està reforçant amb noves mesures de seguretat. Concretament, s'està acabant d'apuntalar-lo i protegint amb malles la zona que va quedar descoberta en les obres que es van dur a terme en aquell moment.

A banda d'aquests treballs, l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell) també té previst condicionar de forma immediata un altre punt de la via, després que un informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) en detectés fins a onze que presentaven perill i en determinés en quins d'ells calia actuar de forma prioritària.

Dos terceres parts de la intervenció, que té un cost d'uns 60.000 euros i s'allargarà tres setmanes, estan finançades a través d'una subvenció de dinamització territorial de la Generalitat i la resta amb fons propis de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet. La seva alcaldessa, Josefina Lladós, ha destacat que aquest ajut està destinat a zones en risc de despoblació i on s'hi està impulsant nova activitat econòmica. A més, ha detallat que a Torà estan aflorant noves cases de turisme rural i que al conjunt de la Vall de Tost hi ha diferents esglésies declarades com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Pel que fa a la resta d'actuacions que precisa la carretera, Lladós ha dit que tot i que des del consistori es voldrien abordar aquests treballs "els recursos són actualment limitadíssims". Així, es preveu continuar demanant noves subvencions per tal de poder-hi "anar actuant de manera consecutiva". De fet, segons l'estudi de l'ICGC, el tram que presenta més risc es concentra en els primers sis quilòmetres dels pràcticament deu que té la via.

L'actuació que es va dur a terme al 2018 al punt de l'esllavissada va comptar amb un pressupost de 75.000 euros, 40.000 dels quals aportats per la Diputació de Lleida, que es va encarregar d'elaborar el projecte i del seguiment de les obres. El trànsit rodat per la carretera es va recuperar a finals del mes d'agost d'aquell any, tres mesos després que s'hi produïssin en poques hores de diferència dos despreniments de roques, fet que va obligar a avaluar-ne el riscos que presentava la via en aquest punt.