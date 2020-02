L'assassí de Puigcerdà: «L'he 'liada', em cauran 20 anys, segur»

Tot va començar com un assalt violent en forma de robatori però el presumpte autor del crim de Puigcerdà finalment va acabar apallissant i torturant la víctima fins a la mort, un paleta veí de la capital de la Cerdanya, de 62 anys i nacionalitat romanesa.

Aquest dimarts passat de matinada, els Mossos d'Esquadra van tenir el presumpte autor de l'assassinat: un home de 33 anys i nacionalitat moldava que vivia a Puigcerdà feia molt poc temps i es va refugiar a casa d'uns familiars al barri de Santa Eugènia de Girona per no ser descobert. Aquí, els investigadors van trobar-hi 540 euros que serien de la víctima, roba amb sang i el telèfon mòbil del difunt.

Escoltes telefòniques

Els Mossos d'Esquadra li van seguir el rastre des del primer moment. Se li van practicar escoltes telefòniques i en una d'elles, l'endemà el crim -diumenge-, deixa anar una frase que el delata: «L'he 'liada', em cauran 20 anys, segur».

Aquest dijous, el detingut va passar a disposició judicial i aquesta frase figura en l'auto de presó emès pel jutge del jutjat número 1 de primera instància i instrucció de Puigcerdà, el qual va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut. La causa està oberta per delicte d'assassinat i un delicte de robatori amb violència a casa habitada.

En aquest auto s'explica com es va arribar a l'assassí i com va intentar convèncer més gent per cometre el robatori i no ho va aconseguir. Així com també que el detingut, a més, es trobava en situació il·legal a Espanya, ja que va entrar al país amb un permís de tres mesos el maig i ja no va marxar-ne.

Pallissa «salvatge»

Segons recull l'Agència Catalana de Notícies, l'arrestat va clavar una pallissa «salvatge» a la víctima perquè li va propinar cops de puny, puntades de peu, cops amb un pal i, fins i tot, li va arribar a fer cremades.

La investigació sosté que li va voler infringir dolor perquè li digués on tenia els diners que buscava. A banda dels cops, l'autòpsia també ha revelat que quan el paleta ja no tenia cap possibilitat de defensar-se després de rebre la pallissa, l'atacant el va acabar asfixiant fins a provocar-li la mort. Davant d'aquestes evidències, el jutge va decidir l'ingrés a presó immediat de l'acusat del crim de Puigcerdà.