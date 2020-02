Un projecte avalua Mas d'Eroles com el formatge més sostenible de la UE

La formatgeria Mas d'Eroles de l'Alt Urgell treballa per convertir-se en el primer producte alimentari d'obtenir el nou certificat de petjada ambiental de la Unió Europea. El formatger Salvador Maura ha estat inclòs com a prova pilot en un treball amb la participació de l'Associació Leader de Catalunya i la Universitat de Vic per tal d'analitzar la seva formatgeria i, a través d'una auditoria homologada per les autoritats comunitàries, estrenar aquest certificat.

El nou certificat europeu sobre la petjada ecològica és en via de creació amb l'objectiu d'aglutinar sota un mateix segell els que fins ara avaluaven les petjades del carboni o l'aigua, entre d'altres. El nou certificat de petjada ecològica assenyalarà els productes el procés de creació i distribució dels quals compleixi globalment els requisits sostenibles. Aquest mateix mes de febrer tècnics auditors visitaran la formatgeria d'Adrall per analitzar tot el procés que utilitza Maura per a la creació de formatges com ara Gebrat d'Obaga, Ermessenda d'Eroles, Ros d'Eroles, l'Escaldat o el Castellot, entre d'altres. El mateix Maura ha explicat per què els seus productes poden esdevenir els primers d'Europa d'aconseguir aquesta certificació: «Faig servir llet ecològica i llet acabada de munyir, sense refrigerar, de manera que aquí ja hi ha un estalvi d'energia; després tampoc l'haig d'escalfar i, per tant, també es produeix un estalvi energètic; igualment, una bona part dels meus formatges els distribueixo pel ter-ritori, de manera que també es produeix un estalvi de transport. Tot això fa reduir l'efecte contaminant».

En nom de l'Associació Leader de Catalunya, amb representació d'onze delegacions comarcals, Elisabet Clota ha explicat que la certificació europea encara no està del tot definida perquè les autoritats comunitàries estan buscant la terminologia idònia. La Universitat de Vic, a través d'un programa europeu, ha creat una eina de control que avalua un conjunt de dades sobre els recursos que s'utilitzen en el procés de producció i, així, definir quina és la seva petjada ambiental. Clota ha apuntat que la formatgeria Mas d'Eroles no és tan sols el primer producte làctic que se sotmet a aquesta anàlisi sinó que és també el primer producte alimentari del continent a passar el filtre del control global sobre la petjada ecològica. La concessió del certificat no serà immediata perquè la Unió Europea encara està treballant en l'activació definitiva de tot el procés. L'auditoria a Mas d'Eroles es farà els dies 20 i 21 de febrer. Una empresa avalada per la Universitat de Vic i el programa europeu visitarà les instal·lacions i analitzarà tot el procés d'elaboració dels formatges perquè posteriorment s'activi la promoció.