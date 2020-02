La Seu aprova les mocions del PSC sobre rètols publicitaris i energies netes

El grup municipal de Compromís per la Seu s'ha mostrat satisfet per l'aprovació de les mocions sobre l'ordenança de rètols i energies renovables per part del ple. El grup de l'oposició ha argumentat que va demanar en una moció que es canviés l'ordenança de rètols i publicitat de manera «immediata» amb el consens de comerciants, empresaris i hostalers, i una altra en què es proposaven bonificacions fiscals per a empreses i particulars que apostin per instal·lar energies renovables.

Segons ha remarcat Compromís, la proposta de modificació de l'ordenança de rètols té l'objectiu d'aconseguir que, tot i mantenir un ordre i sentit estètic en aquests, la mesura, «no suposi un greuge econòmic per als comerciants, hostalers i empresaris, pel context de crisi econòmica que encara estem patint a la ciutat».

Pel que fa a la moció d'energies renovables, Compromís va proposar l'aplicació d'una bonificació de el 50% de la quota íntegra d'IBI per a habitatges i locals.