L'AUCer renova la junta directiva i aprova un pressupost de 54.000 euros

L'Associació Universitària de Cerdanya (AUCer) ha aprovat el pressupost per a aquest any 2020, així com la nova junta directiva per al període 2020-2024.

Segons ha explicat la mateixa entitat, en no presentar-se cap nova candidatura, s'ha configurat una junta directiva que segueix encapçalant Francesc Armengol com a president i que inclou en els càrrecs principals Maria Àngels Terrones com a vicepresidenta primera, Àngel Maurell com a vicepresident institucional, Alfonso Casas com a secretari i Eduard Conde com a tresorer.

En l'àmbit econòmic, l'AUCer manté l'equilibri entre ingressos i despeses. L'entitat va tancar el 2019 amb un total d'ingressos de 55.200,20 euros. En aquest balanç, la principal partida va cor-respondre a les inscripcions a cursos, seguida del suport dels espònsors públics i els espònsors privats. Pel que fa a les despeses, les principals van ser les del professorat, relacions públiques, personal i la col·laboració solidària amb La Marató de TV3, a la qual l'AUCer va destinar 5.800 euros. Pel que fa al pressupost per al nou exercici, ha quedat fixat en 54.500 euros, la major part del qual va destinat a l'organització de cursos com els que formen la graella de la Universitat d'Estiu Ramon Llull, que aquest any es farà entre el 13 i el 17 de juliol.

Actualment l'Associació Universitària de Cerdanya té uns 60 membres, dels quals prop de 50 mantenen un paper actiu en el funcionament de l'associació, segons ha explicat l'entitat.