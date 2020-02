La Seu fixa al març el final de les obres al camí de Sant Isidre

L'Ajuntament de la Seu ha anunciat que les obres d'arranjament i eixamplament del camí de Sant Isidre, a Castellciutat, es podran acabar a final del mes de març, tal com estava previst, gràcies al bon ritme que han agafat en la fase inicial.

Segons ha explicat el mateix Ajuntament, el camí de Sant Isidre passarà a tenir una amplada mínima de 4,40 metres i una de màxima de 6,80, juntament amb una amplada de 6 metres a la zona que s'uneix amb la rotonda de la carretera N-260. En aquest vial es construeixen també murs de formigó així com una nova vorera, la qual comptarà amb una barana metàl·lica de protecció al llarg de tota la traça del camí, per proporcionar més seguretat als vianants que hi circulin. Les obres les porta a terme la Unió Temporal d'Empreses formada per Construccions del Pirineu 2001, SL i Ponte Trilla SL amb un pressupost que suma 222.519 euros. Segons ha remarcat el consistori, el camí de Sant Isidre, que té 135 metres de llarg amb sentit únic, tenia fins ara una amplada variable d'entre 3,70 i 4,80 metres, cosa que limitava molt el pas de vianants.