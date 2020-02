La Seu programa sessions sobre educació i ajuda als joves en etapa d'adolescència

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha organitzat un Taller Moneo sobre educació familiar. La nova proposta formativa, que es farà en dues sessions, porta per títol 'Educació familiar durant l'adolescència' i es portarà a terme els dies 17 i 19 de febrer. La primera sessió se centrarà en els factors de risc i protecció familiars en l'adolescència, i la segona en les pautes educatives familiars. Les dues sessions es realitzaran entre les set i dos quarts de nou del vespre. Segons ha explicat el mateix Ajuntament, en la primera sessió s'abordaran les necessitats i reptes de l'adolescent, les situacions de risc com ara el consum de drogues, la manera de parlar d'afectivitats i sexualitat a casa i factors de risc i protecció familiar. En la segona, es donaran a conèixer pautes educatives familiars com funcions educatives i comunicació dins la família; pautes de conducta, normes i límits; pautes per a una relació positiva dins la família; i recursos per a famílies. El curs l'impartirà l'educadora Sònia Notario.