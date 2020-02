Un sistema digital permet a la Molina calcular els gruixos per innivar menys

L'estació d'esquí de la Molina ha posat en marxa un sistema digital de gestió de la neu que permet conèixer el gruix que hi ha a cada zona per poder recuperar-la per als sectors on n'hi ha menys i així rebaixar el volum de neu innivada i el consum d'aigua. Aquest sistema, que porta per nom Snowsat, permet a les màquines trepitjaneu mesurar amb exactitud els gruixos i establir més òptimament els llocs de l'estació on cal desplaçar-la, als punt de les pistes amb menys neu, i equilibrar els circuits.

Segons han explicat els responsables de la Molina, aquest sistema tan sols es feia servir fins a la temporada passada a l'estació de Baqueira Beret pel que fa al Pirineu. Ricard Font, president de Ferrocarrils de la Generalitat, propietària de l'estació, ha explicat que el nou sistema digital permet saber on cal focalitzar la innivació artificial per no fer-ho «més del compte», i ha remarcat que abans es feia «a ull». La informació que recull la màquina trepitjaneu que disposa del sistema es transmet a la resta de màquines de l'estació i d'aquesta manera s'aconsegueix optimitzar la gestió de la neu.

El director de la Molina, Xavier Perpinyà, ha especificat que aquest sistema funciona amb un sònar que detecta la «capa zero» del mantell de neu i determina a quina alçada és la màquina, amb un error d'un centímetre de diferència. A partir d'un mapa de colors, el maquinista sap automàticament el gruix que té per sota i pot moure la neu des del punt on n'hi ha dos metres fins on només n'hi ha dos centímetres.

El sistema Snowsat permet aplicar una gestió més eficient de la neu en coordinació amb la xarxa d'innivació de l'estació, que disposa de 521 canons de neu i 83 sondes de temperatura. Segons ha remarcat Font, l'objectiu del projecte és produir més neu amb els canons indicats i aconseguir una gestió més eficient, barata i sostenible.

Una altra fórmula que aplica la Molina per optimitzar la feina del personal i reduir despeses és un sistema de treball mitjançant tauletes digitals a cada màquina llevaneu amb les quals s'informa del comunicat de treball de cada maquinista perquè no hi hagi duplicitat a l'hora de passar per damunt de les pistes. Amb aquest sistema, segons Perpinyà, han aconseguit un estalvi de fins a 20.000 euros anuals en carburant.