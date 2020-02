Alp s'alinea amb Salvem la Molina per refer l'històric telecadira del barri de l'estació

L'Ajuntament d'Alp també aposta per recuperar l'històric remuntador que enllaçava el barri de la Molina, on hi ha l'estació de Renfe, amb les pistes d'esquí, tal com també ha proposat la plataforma Salvem la Molina.

L'equip de govern veu en la recuperació del telecadira un mitjà de transport públic, el traçat del qual ja està fet, que alliberaria de molt trànsit la carretera i, alhora, dinamitzaria el veïnat i oxigenaria els entorns de les pistes. L'alcalde d'Alp, Carles Adserà, ha argumentat que els caps de setmana d'esquí els pàrquings de la Molina s'omplen del tot i ha remarcat que els autocars per enllaçar l'estació de tren i les pistes no donen l'abast. En aquest sentit, recuperar el vell remuntador suposaria «un projecte respectuós amb la sostenibilitat que ara reclamen totes les administracions, amb la Generalitat al capdavant», segons ha apuntat Adserà. L'alcalde ha apuntat, però, que el projecte no serà fàcil d'executar: «Ens presentarà diverses complicacions, i la primera serà l'econòmica, perquè té un cost aproximat d'uns deu milions d'euros, segons tinc entès, i després la represa d'un servei que fa passar el remuntador a prop de les cases, ja veurem què hi diuen els veïns».

Adserà ha apuntat, però, que la Molina sempre ha mantingut identificat el remuntador i identificat pel departament d'Indústria com a equipament de transport per cable per si mai es pot recuperar. L'Ajuntament d'Alp preveu la reobertura del remuntador amb un sistema d'activació automàtica que no requereixi la presència de personal. L'alcalde ha apuntat que caldrà parlar amb els veïns, amb la Molina i amb la Generalitat per poder tirar endavant un projecte pel qual l'Ajuntament sol no podria afrontar.