ERC de Puigcerdà insta l'Ajuntament a fer de pagament el pàrquing del Museu

El grup d'ERC de Puigcerdà, a l'oposició del govern de Junts, ha proposat a l'Ajuntament que faci una passa endavant en la gestió del pàrquing municipal de les Tereses per evitar la picaresca d'alguns veïns que hi estacionen el vehicle permanentment, i ha proposat que sigui de pagament. Els regidors republicans han plantejat que s'hi permeti l'aparcament gratuït les dues primeres hores i que l'import que es recapti per les posteriors es destini al seu manteniment.

ERC ha denunciat la «manca de manteniment i l'estat d'abandonament» en què considera que està el pàrquing de les Tereses, i ha instat el govern que el tanqui amb barreres i hi apliqui una tarificació «amb l'objectiu que es deixi de fer servir com a aparcament de cotxes abandonats i de magatzem d'eines i restes». La proposta planteja l'aplicació de tarifes reduïdes en horari nocturn per tal d'adaptar-se a les necessitats dels veïns. Des de la formació republicana han apuntat que una tarificació de l'aparcament beneficiaria el comerç local. En aquest sentit, l'actual equip de govern ja va concebre l'aparcament perquè fos rotatori i servís d'incentiu per anar a comprar al comerç del centre. Tant és així que fa uns mesos el mateix equip de govern va reconèixer la problemàtica dels vehicles que hi estacionen de manera permanent, i ara fa un any va anunciar la intenció de posar-hi remei amb una instal·lació de bar-reres, però encara no ho ha fet. L'aparcament de les Tereses, conegut també com del Museu Cerdà, va ser inaugurat el 2016 i és una de les principals zones d'estacionament a prop del centre, amb una capacitat de 220 places.