Citen a declarar l'alcalde de la Seu pel seu pas per l'hospital

El jutjat contenciós administratiu número 13 de de Barcelona ha citat l'alcalde de la Seu d'Urgell i exdirector de l'hospital de la capital alt-urgellenca, Jordi Fàbrega, per la seva responsabilitat en el cas de la mort d'un pacient ara fa dos anys. El jutge també ha citat a declarar el metge de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida que va signar l'informe de la necròpsia.

El procés judicial, que es fa a Barcelona perquè la denúncia és contra el CatSalut, preveu que el dia 1 d'abril es faci la pràctica de la prova, un tràmit que permet que els citats presentin conclusions per escrit. Si no ho demanen les parts, però, se celebrarà una vista. La vídua i els fills del pacient que va morir van presentar una denúncia pel que consideren una negligència que va provocar una infecció que va resultar mortal, segons ha explicat el seu advocat, Lluís Orri. L'advocat calcula que a l'estiu ja hi podria haver una sentència en primera instància, que serà recurrible.