El Consell tramita en línia la gratuïtat del túnel del Cadí

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha anunciat a través de les xarxes socials l'activació del sistema en línia per renovar l'abonament del túnel del Cadí. Els milers de cerdans a qui caduca la vigència de l'abonament aquest primer semestre de l'any poden així estalviar-se la paperassa que van haver de reunir en la presentació de la sol·licitud així com el desplaçament a Puigcerdà.

Per fer la renovació en línia, els posseïdors de l'abonament han de dirigir-se al portal a Internet del Consell Comarcal i entrar en un apartat específic per a aquest tràmit. En aquest espai trobaran un document descarregable que es pot omplir i enviar també telemàticament per tal que sigui el mateix òrgan comarcal qui faci la tramitació vers l'empresa que gestiona el túnel del Cadí. El fet que l'abonament sigui per a tres anys i que en fa sis la Generalitat i el mateix Túnel van replantejar els requisits per poder accedir-hi, comporta que cada tres anys el gruix central d'abonats l'hagin de renovar a la vegada. En aquests primers mesos de l'any l'expiració de la gratuïtat afecta unes 3.500 persones de la Cerdanya, i n'afectarà 2.000 més en el segon semestre de l'any. En total a la Cerdanya hi ha uns 7.000 abonats que poden circular gratuïtament pel túnel. Aquesta condició, però, es restringeix a una vegada en cada sentit cada 45 minuts. Igual que a la Cerdanya, el Consell Comarcal del Berguedà ha fet una crida als abonats d'aquesta comarca perquè facin la renovació en línia. Aquest 2020 caduquen 7.648 abonaments berguedans.