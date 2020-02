Bolvir aconsegueix reduir la velocitat dels vehicles amb radars pedagògics

L'Ajuntament de Bolvir ha aconseguit amb la instal·lació de dos radars pedagògics el que feia anys que intentava sense èxit: fer reduir la velocitat als conductors que circulen per la carretera N-260 en el tram que creua el terme municipal.

Des de l'activació dels dos radars, l'actitud dels conductors ha canviat dràsticament, segons ha remarcat l'alcalde, Isidre Chia. Els aparells, col·locats als dos extrems de la carretera en els accessos a la trama urbana del poble, s'activen mostrant la velocitat en la qual circula el vehicle acompanyat d'una emoticona lluminosa que indica un rostre somrient si es repecta la velocitat màxima de 60 quilòmetres per hora i un de descontent si, per contra, el vehicle sobrepassa la velocitat permesa. Aquesta mesura s'ha pres després que en els últims anys se n'activessin d'altres com ara la supressió de la línia discontínua o la reducció de la velocitat. Isidre Chia ha remarcat que ara «és impressionant veure com de sobte tothom redueix la velocitat, la veritat és que ens ha funcionat molt bé». L'alcalde ha explicat que «quan vaig entrar d'alcalde el primer que vaig fer va ser demanar a Carreteres que em deixés treure la vegetació de la cruïlla dels quatre camins de la Corona perquè hi havia hagut molts accidents; amb la nova visibilitat no hi ha hagut accidents, i ara amb els radars veus com tothom afluixa». L'Ajuntament ha pagat la instal·lació dels radars pedagògics amb una partida que ha assolit els 12.000 euros.

Si bé de moment els aparells s'activen a títol informatiu, l'Ajuntament no descarta en un futur, si és necessari, equipar-los amb càmeres i vincular-los a un règim sancionador.