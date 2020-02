Buch afirma a Puigcerdà que és una vila segura i que això atrau turisme

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va participar dissabte a la reunió de la Junta de Seguretat de Puigcerdà acompanyat dels seus responsables polítics així com els comandaments dels cossos policials amb seu a la Cerdanya.

Segons ha explicat el departament d'Interior, Buch va assegurar que Puigcerdà és un municipi segur i també va remarcar que la capital cerdana és una destinació turística pels seus atractius i perquè és un entorn amb seguretat ciutadana.

El conseller va aprofitar l'estada a la Cerdanya per visitar el Parc de Bombers voluntaris de Puigcerdà, on va mantenir una reunió de treball amb els seus responsables. En aquest sentit, després d'escoltar les demandes dels agents, Buch va avançar que «estem posant en marxa mesures després de molts anys de no haver pogut fer inversions ni promocions. Ara podem explicar que estem fent promocions de bombers funcionaris i també de bombers voluntaris».