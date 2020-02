La Cerdanya impulsa una jornada de debat sobre la dona al món rural

La Cerdanya ha convocat la celebració de la primera jornada d'anàlisi i reivindicació sobre el paper històric, actual i futur de la dona en l'entorn social i econòmic rural del Pirineu.

La primera Trobada de Dones del Món Rural, impulsada pel Consell Comarcal amb associacions de dones, es farà el dijous 5 de març a Puigcerdà amb un programa que vol posar de manifest el rol real de les dones al Pirineu i plantejar els reptes de futur a través del nou Pla de Polítiques de Gènere a la Cerdanya. La jornada s'havia d'haver celebrat a l'octubre però la sentència contra els presos polítics la va fer posposar.

El Pla de Polítiques de Gènere de la comarca té com a objectiu unir a través d'una comisisó interdisciplinària tècnics i responsables de la gestió pública comarcal i local per implantar mesures d'igualtat i activitats específiques. La jornada, que començarà a 2/4 de 7 de la tarda al Museu Cerdà, inclourà la celebració d'una Taula d'Experiències que, sota el nom «Reptes i oportunitats de la Dona Rural a la Cerdanya», aportarà punts de vista des de diversos sectors. Així, hi intervindran la presidenta de l'EMD d'Arànser, Montse Gasch; l'emprenedora de Pinergia i primera tinent d'alcalde de Lles, Eva Campi; la delegada de l'associació Menja't l'Alt Urgell Mari Sol Salvadó; l'empresària jubilada del sector del transport Tere Junoy; la mestra d'escola rural Núria Burgada; la pagesa i emprenedora Teresa Torner; i l'activista social per a la defensa de les dones a l'Alta Cerdanya Rosa de Montellà.

La jornada es tancarà amb una degustació de productes agroalimentaris de la Cerdanya.