Alp, Das, Urús i Fontanals crearan habitatge social als pisos dels mestres

La mancomunitat de municipis que formen Alp, Das, Fontanals i Urús ha impulsat un projecte de creació de pisos de protecció oficial als antics pisos per a mestres que els quatre ajuntaments tenen al costat de l'escola d'Alp. El projecte preveu la rehabilitació dels edificis i espais interns per tal de poder oferir a les famílies i joves dels municipis vuit habitatges socials.

L'alcalde d'Alp, Carles Adserà, ha explicat que «un dels problemes que tenim és que la gent d'aquí ha de marxar perquè no té on viure, sobretot els joves. La nostra idea és arreglar els pisos perquè hi puguin viure i deixar-ne un o dos per a emergències socials». Els ajuntaments ja han començat a inspeccionar els habitatges per fixar la dimensió dels projectes de rehabilitació que són necessaris així com els pressupostos que comporten. Una vegada fet això, els quatre consistoris oferiran la possibilitat de fer les obres als constructors dels quatre municipis per tal que presentin les seves propostes i, finalment, sigui la mancomunitat la que les concedeixi al constructor que plantegi condicions més avantatjoses. La rehabilitació de l'edifici, situat a la part sud de la trama urbana a tocar del centre docent, inclourà la millora dels tancaments i la teulada així com la renovació dels serveis. Les obres als pisos es faran d'un en un per tal que es puguin anar ocupant. Els quatre ajuntaments han previst destinar els lloguers al manteniment del mateix edifici i als de l'escola i la llar d'infants, les quals reben alumnes dels quatre municipis.