El Govern aposta per una reducció del creixement urbà previst a Éller

El departament d'Urbanisme de la Generalitat, que aquesta setmana ha celebrat a Puigcerdà la reunió de la delegació de l'Alt Pirineu, s'ha posicionat a favor de reconsiderar el planejament urbanístic de Bellver per rebaixar la previsió de creixement en alguns pobles com ara Éller. Aquest posicionament arriba després que els veïns d'aquest poble hagin engegat una campanya per suprimir el pla que preveu la construcció d'una vintena de cases a l'entrada del nucli urbà.

A la reunió celebrada a Puigcerdà, encapçalada pel director general d'Urbanisme, Agustí Serra, representants dels municipis de la vall han analitzat amb la Generalitat el Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles de l'Alt Pirineu, que té per objectiu replantejar alguns creixements urbanístics previstos des de fa anys. En aquest sentit, Serra ha confirmat en declaracions a Pirineus Televisió que «sabem que això ha generat polèmica i coneixem els antecedents; és un sector que no s'ha arribat a urbanitzar però sí que hi ha un planejament aprovat, una reparcel·lació aprovada i que fins i tot l'Ajuntament ha obtingut els aprofitaments urbanístics, però creiem que encara som a temps a proporcionar-ho en funció de l'entorn i del paisatge; de fet, al seu sòl urbà ja hi ha un potencial creixement i per tant hem de ser molt curosos amb aquests nous sectors». Serra ha argumentat que alguns d'aquests creixements provenen del pla urbanístic de Bellver de l'any 1983 i ha remarcat que «la reflexió que fem és que si després de 37 anys no s'han desplegat, difícilment ara hem de mantenir algun d'aquests creixements».