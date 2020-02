L'Ajuntament de la Seu ha fet una crida als veïns de la ciutat per extremar les actituds cíviques a l'hora d'aparcar els vehicles, en especial al barri de Sant Pere. El consistori ha demanat públicament la col·laboració ciutadana perquè els conductors no aparquin al carrer principal del barri de Sant Pere, entre d'altres, per permetre el pas de vehicles d'emergència.