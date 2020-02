La Colla Castellera es trasllada a Ger i es marca com a repte la gamma de set pisos

La Colla Castellera de Cerdanya ha iniciat aquesta setmana la segona temporada, després que el juny de l'any passat la consecució de les primeres construccions de sis pisos li donés el reconeixement oficial per part de la Coordinadora de Colles. Els de la camisa verd-blau han traslladat la seva seu d'assaigs a Ger i han fixat com a objectius tècnics per a la nova campanya els castells de set pisos.

Les obres de remodelació del teatre d'Alp han empès la colla a obrir una nova etapa en la seva itinerància per la vall en tant que projecte comarcal. Després de la primera etapa a Llívia i, des del segon semestre del 2018, a Alp, l'entitat ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Ger per utilitzar el poliesportiu municipal. L'acord, que es plasmarà en un conveni, parteix de la voluntat de les dues parts de col·laborar en la cessió dels espais per a la colla i les actuacions i activitats que pugui fer al municipi. Els assaigs han quedat fixats els dilluns i els divendres al vespre.

L'entitat ha renovat la cúpula de les juntes organitzatives i tècnica amb l'aprovació de Saulo Pujolàs com a president i Alba Pérez i Jordi Ventura com a caps de colla. En aquest sentit, la Colla Castellera de Cerdanya s'ha fixat com a objectiu social continuar creixent per eixamplar la base, per a la qual cosa té previst posar en marxa un programa d'activitats i tallers a la comarca. A nivell tècnic, la colla s'ha fixat com a reptes la consolidació de la gamma alta dels castells de sis pisos amb les formacions amb agulla i la torre de sis; i aixecar també els primers castells de set pisos i el pilar de cinc. A nivell econòmic, l'entitat s'ha proposat ampliar els convenis de col·laboració amb les administracions locals i comarcals i ara sumar-hi també els acords amb el sector privat de la comarca.

La colla cerdana compta actualment amb la participació d'unes 120 persones. En els primers assaigs hi han pres part uns setanta membres.