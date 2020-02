Quatre detinguts per robar anoracs valorats en 2.500 euros a Puigcerdà

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts quatre veïns de Barcelona d'entre 22 i 33 anys com a presumptes autors de diversos furts, dels quals tres tenen antecedents per fets similars. Entre tots ells haurien robat 11 anoracs valorats en 2.510 euros. Els Mossos d'Esquadra van ser alertats des d'una botiga per la presència d'uns joves que podien estar relacionats amb un furt de principi d'any. Agents de paisà van anar-hi i van iniciar la cerca. Al carrer Major van veure dos dels sospitosos i els van seguir per localitzar els altres, que van trobar quan sortien d'una botiga. Un tenia un bony molt evident a la jaqueta que era una mena de faixa amb cinc jaquetes encara amb l'alarma i etiquetes de dues botigues, amb un valor de 910 euros. Els joves van ser detinguts. Els detinguts tenien les claus d'un vehicle d'alta gamma estacionat al centre on hi havia tres jaquetes més, de 630 euros, que també havien estat furtades. Finalment, els Mossos van relacionar dos dels joves amb un furt de tres anoracs valorats en 970 euros, el 4 de gener.