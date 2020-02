La Cerdanya impulsa el seu primer equip de discapacitats psíquics

La Fundació Adis i el Club Bàsquet Llívia Puigcerdà han fet una crida a la població de la Cerdanya perquè se sumi a un nou projecte d'integració: la creació del primer equip esportiu format per persones amb discapacitat psíquica de la comarca.

Aquesta nova iniciativa impulsada per l'entitat esportiva amb la Fundació Adis d'Ajuda a les persones amb discapacitat de la Cerdanya té com a principal objectiu oferir a les persones amb discapacitat psíquica un nou espai de relació i creixement personal, tant a nivell físic com social. El coordinador del projecte per part d'Adis, Ricard Robles, ha explicat que en aquesta primera fase el que pretenen és fer arribar la informació a totes les famílies de la vall per aconseguir formar el grup inicial d'esportistes que configurarà l'equip. En aquest sentit, Adis i el club Llívia Puigcerdà no han establert un mínim de persones –per bé que com més se n'hi apuntin millor–, sinó que amb les que s'hi involucrin ja començaran els entrenaments, segons ha argumentat Robles. A mesura que el grup es consolidi i creixi, els seus responsables afrontaran una segona etapa en la qual l'equip pugui participar en competicions representant Llívia, Puigcerdà i la Cerda-nya. La voluntat dels seus impulsors és organitzar el mes de març una presentació de l'equip a la seu de la Fundació Adis per tal que el mes d'abril es pugui posar en marxa. Robles ha remarcat que «es tracta de crear una activitat nova per a aquestes persones, siguin els que siguin, i després en un segon pas crearíem l'estructura d'equip per poder competir; a la Cerda-nya s'han fet iniciatives a nivell individual, però a nivell d'equip i amb la professionalitat d'un club esportiu, és la primera vegada». Les converses entre el club i Adis plantegen fixar els entrenaments a Puigcerdà per facilitar el trasllat dels esportistes.