Alp instal·larà carregadors per a cotxes elèctrics al nucli i veïnats de la Molina

L'Ajuntament d'Alp ha impulsat un projecte amb l'empresa REC Energy Solutions SL per equipar el municipi de carregadors per a vehicles elèctrics. Les estacions de càrrega se situaran tant al nucli urbà com al barri de la Molina i a l'entorn del domini esquiable de la mateixa Molina per donar servei tant als veïns com als milers de visitants que rep cada any l'estació d'esquí.

L'alcalde d'Alp, Carles Adserà, ha explicat que un dels entrebancs més dificultosos amb què ha topat el consistori és la retirada de l'antiga benzinera del centre del poble, els assortidors de la qual es retiraran perquè s'hi pugui instal·lar el punt de càrrega elèctrica. En aquest tram del carrer Mancomunitat, a tocar de l'oficina de turisme i el nucli antic, el consistori ha previst que s'hi instal·li una estació amb quatre punts de recàrrega ràpida. Els altres dos punts de càrrega, amb dues places de velocitat mitjana, se situaran al barri de la Molina, a tocar dels establiments de restauració i l'estació de tren, i a la plaça central, on conflueix la carretera GI-400 i l'avinguda Cerdanya, a l'entorn de l'estació d'esquí.

Adserà ha argumentat que la tria dels punts per situar les estacions de càrrega respon a la necessitat que hi hagi serveis comercials i de restauració al voltant per permetre als conductors utilitzar-los mentre es carreguen els vehicles. L'Ajuntament ha completat un projecte de licitació que va iniciar l'anterior equip de govern. Finalment ha optat per un conveni de col·laboració amb l'empresa REC Energy Solutions a partir del qual l'Ajuntament rebrà un cèntim per cada quilowatt de recàrrega que se subministri.

L'equip de govern treballa amb la previsió que les obres d'instal-lació de les tres estacions amb vuit punts de càrrega elèctrica s'iniciïn les pròximes setmanes i puguin estar enllestides a l'estiu. Les obres no comportaran cap cost econòmic per a l'Ajuntament perquè l'assumirà l'empresa elèctrica.