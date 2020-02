FGC explora com connectar l'estació de tren de La Molina i les pistes amb un remuntador

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) estudia diferents opcions per poder salvar amb un remuntador els 200 metres d'altitud que separen l'estació de tren de La Molina, situada al terme municipal d'Alp (Cerdanya), i les pistes d'esquí. L'objectiu és que tant els amants de l'esport blanc com altres perfils de visitants arribin a la zona amb la línia R3 de Rodalies i que, gairebé sense tocar a terra, poguessin desplaçar-se fins al Niu de l'Àliga -a la cota 2.500- amb el nou mitjà de transport i el telecabina ja existent. De fet, històricament ja havia existit un telecadira que cobria aproximadament el mateix tram, motiu pel qual des del consistori es planteja la seva recuperació com una forma d'unir per cable els diversos nuclis de població.

El director de la divisió de Turisme i Muntanya d'FGC, Toni Sanmartí, ha explicat que actualment s'estan centrant en fer "tiralínies", per tal d'analitzar quin dels traçats possibles entre l'estació de tren i la base de les pistes d'esquí compta amb un millor tipus de terreny i presenta menys obstacles. En aquest sentit, ha dit que una de les opcions seria aprofitar el recorregut de l'històric telecadira que ja salvava aquest desnivell, tot i que hi poden haver més alternatives.

Sanmartí ha detallat que el projecte s'haurà de dimensionar en funció de la capacitat de transport que pugui tenir l'R3 en un futur, amb la qual cosa caldrà decidir si s'aposta per un telecadira o un telecabina i amb quines prestacions aquest es dota. De totes maneres, considera que la seva posada en marxa és clau des del punt de vista de la sostenibilitat i creu que caldrà una inversió de, com a mínim, més de deu milions d'euros per aconseguir que aquest mitjà sigui una realitat.

Precisament, l'alcalde d'Alp, Carlos Adserà, coincideix amb el director de Turisme i Muntanya d'FGC en l'estratègia de mobilitat a seguir i veu en la recuperació d'aquest giny una manera de solucionar els problemes derivats del fet que els habitatges de La Molina estiguin agrupats en tres zones diferenciades. En aquest sentit, creu que el remuntador podria fer-se servir com a transport públic per unir tots aquests nuclis i, a més, aposta per buscar un model que funcioni de forma semiautomàtica.

Adserà ha explicat que el projecte també serviria per acabar amb la saturació dels aparcaments de l'estació d'esquí en els dies de màxima afluència de visitants, convertint-se així en una alternativa de comunicació més sostenible. Per aquest motiu, ha assegurat que des del consistori hi donaran totes les facilitats possibles per tal que es pugui executar en un futur, tot i que ha volgut deixar clar que l'ajuntament no té capacitat econòmica per tirar-lo endavant ni tampoc és el titular dels terrenys on s'hauria d'instal·lar.