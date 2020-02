La Seu busca voluntaris per al pas per la ciutat de la Volta Ciclista a Catalunya

L'Ajuntament de la Seu ha iniciat una recerca de voluntaris per col·laborar en el control de cruïlles en l'etapa de la Volta Ciclista a Catalunya que passarà per la capital alt-urgellenca el març. Segons han remarcat des del consistori, es necessiten persones voluntàries per col·laborar amb la policia municipal en tasques de control de cruïlles dels carrers de la Seu, ja que la prova inclourà un recorregut pel centre urbà.

Els ciclistes passaran per les avingudes de Guillem Graell, Garriga i Massó, Pau Claris, continuarà pel carrer Sant Ot, passeig Joan Brudieu, Camí de la Palanca, seguirà pels carrers Circumval·lació i Iglesias Navarri, enllaçarà amb l'avinguda del Salòria, on es disputarà l'esprint intermedi de l'etapa. Els ciclistes sortiran de la Seu d'Urgell per l'avinguda del Valira, fins a enllaçar amb l'N-260, per continuar l'etapa. L'Ajuntament ha remarcat la importància de l'esdeveniment per a la promoció per la ciutat.