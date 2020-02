L'incivisme empeny Puigcerdà a instal·lar videovigilància als carrers

L'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit fer un pas més en la lluita contra l'incivisme que des de fa anys afecta els carrers de la vila, especialment a les nits. L'equip de govern ha volgut aprofitar l'arribada de la fibra òptica a la vila per instal·lar una xarxa de càmeres de videovigilància als principals car-rers i places del nucli urbà que estaran connectades amb la nova seu de la Policia Local.

En una primera fase del projecte, el consistori ha anunciat la instal·lació de càmeres de seguretat als entorns on es produeixen bretolades com ara la zona de l'institut Pere Borrell, el Museu Cerdà, la plaça Cabrinetty i la plaça Santa Maria, al centre neuràlgic de l'illa de vianants. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha avançat que «la idea del consistori és anar incorporant noves càmeres a mesura que s'estengui la xarxa a altres punts estratègics de la vila com són l'estació de tren, els accessos a Puigcerdà, les confluències de carrers importants, els llocs més visitats com ara l'estany i el parc Schierbeck, o els punts més conflictius com ara els jardins del Consell Comarcal o les zones d'oci nocturn».

Per tirar endavant el projecte, l'Ajuntament ha previst una partida de 15.000 euros que serviran per estendre la xarxa de fibra òptica des del Museu Cerdà. Aquest desplegament donarà servei a equipaments públics com ara el mateix Museu Cerdà, l'Oficina de Joventut, l'Ajuntament, les noves dependències de la Policia Local, l'Oficina de Turisme, l'Arxiu Comarcal i la Biblioteca Comtat de Cerdanya.