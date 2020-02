La Cerdanya dona per bo el pla final per a l'aeròdrom

La Cerdanya respira tranquil·la amb l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic i Aeroportuari de l'aeròdrom, que afecta els termes municipals de Fontanals i Das. L'alcalde de Fontanals, Ramon Chia, ha remarcat que la proposta final, que descarta el creixement urbanístic i hoteler a l'entorn de l'equipament, satisfà els dos consistoris perquè s'adapta al que van demanar després de l'ensurt que els va provocar el primer redactat el pla.

Ramon Chia ha argumentat que «als ajuntaments de Das i Fontanals ens sembla perfecte aquest pla director perquè ja vam arribar a l'acord, no tan sols entre els ajuntaments sinó que també amb la gent de la comarca; vam fer reunions perquè tothom pogués dir-hi la seva i al final n'estem contents perquè ha sortit tal com vam quedar». L'alcalde de Fontanals ha remarcat que «la idea nostra i de la gent del país passava per les reduccions que s'han acabat aprovant; ens ha costat, perquè han estat gairebé cinc anys, però finalment ha acabat bé; el que vam plantejar nosaltres era que no volíem hotels, ni residència, i reduir totes les edificacions que s'havien previst amb hangars. Ara els hangars queden d'una manera diferent, d'entrada n'hi ha tan sols dos en comptes dels 29 que es preveia inicialment, i ara, a més, queden semisoterrats, de manera que no es veuran». Chia ha explicat que després del xoc inicial per un primer redactat que plantejava un creixement d'edificis i instal·lacions, els dos ajuntaments afectats van trobar bona sintonia amb la Generalitat per arribar a una entesa: «Nosaltres vam parlar immediatament amb el Síndic de Greuges, que de seguida ens va donar suport; després va venir el que llavors era director general d'Urbanisme, Agustí Serra, i també, del departament d'Urbanisme, Rosa Vilella, que van ser amb qui realment ens vam posar d'acord; ells van demostrar que ens comprenien».

El nou Pla Director de l'aeròdrom, aprovat dimarts passat per la comissió d'Urbanisme de la Generalitat, replanteja l'aprovat el 2015. El nou document elimina qualsevol ampliació de superfície i remarca la protecció de l'entorn natural incloent 37 hectàrees del voltant de l'aeròdrom. El nou pla també restringeix l'equipament a la categoria 1B per a vols estrictament privats i descarta l'allargament de la pista, de manera que pot acollir aparells sense motor de fins a 24 metres d'envergadura però es limita a 15 metres pels aparells amb motor. Igualment, el nou pla redueix la superfície qualificada com a sistema aeroportuari, que passa de les 43,6 hectàrees previstes el 2015 a 25 hectàrees. En aquesta línia, el sostre edificable total dins del recinte també passa dels 25.326 metres quadrats als 6.976.