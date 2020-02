Reobren en els dos sentits l'N-260 a Pont de Bar després de les obres de reparació arran d'una esllavissada

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) reobre aquest divendres a la una del migdia el trànsit en tots dos sentits de la circulació al quilòmetre 209 de l'N-260 a l'altura de Pont de Bar (Alt Urgell), on una esllavissada de roques va tallar la via el 23 de gener passat com a conseqüència de les intenses pluges associades a la borrasca Gloria. Les obres de reforç del talús han permès assegurar el vessant de la muntanya mitjançant la tècnica del 'bulonado' i la instal·lació d'una malla de protecció d'alta resistència. En total, s'hi han invertit 332.303 euros. La circulació en aquest punt s'estava fent fins ara amb pas alternatiu amb semàfors.

L'actuació, executada amb caràcter urgent, ha consistit en la perforació de 1.067 metres de 'bulones' (barres d'acer que milloren l'estabilitat del talús) i la disposició i ancoratge de 1.200 metres quadrats de malla d'alta resistència per al reforç i contenció del vessant de la muntanya. A la zona afectada també s'han instal·lat 2.800 metres quadrats de malla de triple torsió, sistema de tensió i contenció de talussos habitual en infraestructures viàries.