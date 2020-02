Una clínica d'Osseja obre el camí del nou turisme sanitari a la Cerdanya

L'Alta Cerdanya estendrà a tot Catalunya un programa mèdic de rehabilitació respiratòria finançat pel sistema de salut de l'Estat francès. La clínica especialitzada en tractaments de l'aparell respiratori La Solane d'Osseja, amb una llarga trajectòria en el seu sistema mèdic, estendrà el seu programa de rehabilitació destinat a pacients crònics.

Segons han explicat els responsables de la clínica, si bé ara per ara és el sistema públic de salut francès qui assumeix pràcticament tot el cost d'aquest tractament, en el cas dels pacients del costat sud de la frontera s'haurà d'implantar de moment a través del sistema de cobertura privada. L'impuls d'aquest programa, que s'activarà a la primavera com a prova pilot, ha estat possible amb la intervenció de la patronal transfronterera El Sol dels Pirineus, el clúster que té com a repte fer de la Cerdanya un destí turístic en matèria, també, d'atenció mèdica. Així, els pacients del sud de la frontera que acudeixin a la clínia s'allotjaran en establiments hotelers sud-catalans, a diferència dels ciutadans francesos, que ingressen al centre hospitalari. Segons ha explicat la directora de rehabilitació de La Solane, Adriana Castanyer, l'objectiu del programa i el règim d'estada hotelera al costat sud de la frontera és facilitar als nous pacients un entorn més proper a la seva quotidianitat. Castanyer ha apuntat que actualment el tipus de tractament que ofereix la clínica d'Osseja és pràcticament «inexistent» al sistema sanitari català i espanyol. Castanyer hi ha afegit que la prova pot servir per captar l'interès de les dues administracions per aconseguir que aquest tipus de rehabilitació s'incorpori al sistema sanitari públic. Actualment, per aquest centre de l'Alta Cerdanya passen uns 1.400 pacients cada any, la qual cosa l'ha convertit en un referent dins l'àmbit territorial d'Occitània.

Pel que fa al tractament especialitzat, Adriana Castanyer ha apuntat que «els pulmons no els podem canviar, però sí que podem fer molt perquè aquest malalt millori la seva simptomatologia, que és principalment l'ofec i la fatiga». Així, el programa de rehabilitació es desenvolupa amb un equip de professionals sanitaris interdisciplinari que inclou metges, infermers, fisioterapeutes, psicòlegs, dietistes i especialistes que porten a terme un tractament que inorpora entrenaments, proves d'esforç i educació sanitària tot aprofitant l'entorn natural i ambiental de la vall, considerat propici per a aquests pacients.