Tuixent queda com a única estació de fons amb circuits per esquiar

Les altes temperatures que han afectat el Pirineu en les últimes setmanes han provocat la desfeta de la neu a les cotes baixes de les estacions d'esquí nòrdic. Així, si bé en molts dels camps de neu encara hi ha gruixos a les parts altes, els seus responsables no han pogut mantenir la continuïtat dels recorreguts fins a les bases de les estacions. Tant és així que de les set instal·lacions que formen la marca Tot Nòrdic, tan sols Tuixent-la Vansa pot oferir circuits d'esquí aquest cap de setmana. La resta d'estacions, entre les quals les cerdanes de Guils, Lles i Aransa, i l'alt urgellenca de Sant Joan de l'Erm, ofereixen serveis turístics i els itineraris de raquetes. Aquesta és una de les modalitats esportives més a l'alça per part del públic familiar en els últims anys.