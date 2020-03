La Seu ofereix als empresaris ajuda en expansió digital

El Centre Empresarial i Tecnològic de l'Alt Pirineu (CETAP) de la Seu d'Urgell serà l'escenari dimecres que ve, 4 de març, de la presentació del programa ProACCIÓ 4.0, un programa d'ajudes i serveis 4.0 per a pimes impulsat per la Generalitat. Segons ha explicat l'Ajuntament de la Seu, la sessió té com a objectiu explicar els serveis i instruments financers públics que hi ha a disposició de les empreses, així com els agents facilitadors que poden ajudar en el seu procés de transformació digital. La jornada és coorganitzada per ACCIÓ-Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat i la Confederació d'Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL).