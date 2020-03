Sindicats dels dos estats impulsen un pla de suport als treballadors transfronterers

La Cerdanya fa un pas més en la desaparició d'una frontera estatal que, si bé és inexistent a nivell físic a l'Europa del tractat Schengen, encara es fa present en el món de la burocràcia i les connexions institucionals. Cinc sindicats dels dos costats de la frontera s'han unit per realitzar un estudi que fixi les principals necessitats dels treballadors transfronterers i posteriorment n'estableixi les solucions. Aquest projecte té com a gran objectiu facilitar l'accés als drets laborals als treballadors que cada dia creuen la línia per anar a treballar als principals centres de contractació, com ara Puigcerdà, Sallagosa, Font-romeu o les estacions d'esquí, entre d'altres.

Les organitzacions laborals que han impulsat el projecte, que porta per nom Estoc, són CCOO, UGT i USOC a la banda sud, i CGT, CFDT, UNSA i CFTC d'Occitània a la del nord. Igualment, els sindicats tenen el suport dels ens públics dedicats al mercat laboral com ara el SOC i el Pôle d'Emploi. L'estudi té un pressupost de 175.000 euros i el finançament en el 65% del pla europeu Interreg Poctefa.

El projecte Estoc, que s'ha iniciat aquest mes de febrer, s'ha marcat com a territoris d'estudi les zones catalanes transfrontereres entre el Pertús i la Jonquera; l'Haut Commiges i la Val d'Aran i la Cerdanya, on la línia fronterera és inexistent en el dia a dia dels veïns, que la travessen en el recor-regut habitual d'un carrer o carretera secundària, però sí que es manifesta a l'hora de fer tràmits oficials o, en aquest àmbit, l'accés als drets dels treballadors. Així, el projecte ha començat amb una recerca de dades per definir quina és la quantitat de treballadors transfronterers i les seves mancances pel que fa, per exemple, s les condicions laborals, la cobertura sanitària, les prestacions vinculades al treball o els serveis públics als quals tenen accés als respectius territoris.

L'estudi posarà negre sobre blanc la xifra real de treballadors transfronterers al Pirineu Català entre els estats espanyol i francès, la qual s'especula que està al voltant del miler sense, però, una anàlisi real que la certifiqui. La recerca de dades de la fase inicial té el suport de les administracions, organitzacions empresarials i laborals de sectors com ara el turisme, la construcció, l'agricultura i la sanitat.

La responsable del projecte per part de CCOO, Michela Albarello, ha explicat que «hi ha problemes associats al fenomen fronterer com ara l'idioma, l'accés a l'habitatge i, sobretot, el transport públic». Albarello, que ha remarcat que els sindicats dels dos estats fa dues dècades que cooperen, ha emfatitzat que «vam decidir fer aquest treball per conèixer millor la realitat del fenomen transfronterer, que no s'ha estudiat a fons; volem saber quin tipus d'ocupació tenen, de quina nacionalitat són i quines mancances associades al fenomen fronterer pateixen».

El projecte també té el suport de la Generalitat. Els responsables polítics en l'àmbit laboral veuen el projecte com una nova eina per millorar les condicions dels treballadors. En aquest sentit, a més del SOC, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, òrgan coordinat amb els representants de l'administració francesa a la Catalunya Nord, s'ha ofert per participar en l'estudi i la recerca de les futures solucions. La fase final del projecte Estoc, el qual ha de ser presentat la pròxima tardor amb una execució final en 35 mesos, preveu la creació d'una xarxa sindical transfronterera que donarà cobertura als treballadors que es desplacen.