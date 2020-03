La Seu acosta la Síndica als veïns amb un portal propi a Internet

En el marc de la presentació del balanç anual de l'activitat de la Síndica de Greuges municipal, l'Ajuntament de la Seu ha anunciat la posada en funcionament d'una pàgina web específica d'aquesta institució. En aquest nou portal, els veïns «poden saber qui és i conèixer què fa la Síndica, com pot ajudar i com poden presentar una queixa o reclamació així com saber els dies de visita i l'horari d'atenció al públic d'aquesta sindicatura», segons ha explicat el mateix Ajuntament.

Al portal també s'hi poden trobar les memòries elaborades a partir del 2018, així com l'ordenança reguladora de la figura de la Síndica i el text íntegre de la Declaració de Girona. Amb aquesta nova eina, el consistori vol acostar més als ciutadans la figura de la defensora del poble de la Seu. El portal permet establir un contacte directe amb la Síndica, Anna Martí, a través de correu electrònic o amb la concertació de visites personalitzades. Els dies de visita pública de la Síndica són els dimarts i divendres de deu del matí a dues.