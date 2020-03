Companyies telefòniques cobren la connexió a Andorra des de l'Alt Urgell

Els usuaris de telefonia mòbil de l'Alt Urgell, acostumats a tancar el dispositiu quan entren a Andor-ra per evitar el cost de la connexió a Internet amb la companyia local, tenen ara un nou maldecap pel roaming cobrat per quinze companyies d'Europa que en teoria ja no cobren de més pels serveis al Principat, un estat que no és de la Unió Europea. Una veïna de la Seu ha rebut una reclamació d'Amena de 430 euros per una connexió a la xarxa 3G andorrana des de les Valls d'Aguilar, a l'Alt Urgell.

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) de l'Alt Urgell té obertes quinze reclamacions per la facturació de serveis d'aquest tipus de roaming. Una de les que estan tramitant per la via de l'arbitratge és la d'Anna González, una veïna a qui la compa-nyia Amena reclama 430 euros perquè el seu mòbil es va connectar a la xarxa andorrana quan era a les Valls d'Aguilar, a prop de la frontera del riu Runer. Aquesta situació es dona en paral·lel al fet que quinze operadors d'onze països d'Europa, entre aquests els de França, ja no cobren més per les trucades i la descàrrega o enviament de dades a través de la cobertura del Principat. González s'ha posat en contacte amb Amena i, segons ha explicat, tot el que li ha ofert la companyia és una rebaixa de l'import.

La telefònica andorrana ha confirmat que el mòbil de l'afectada es va connectar al seu 3G a través de l'antena de la Rabassa, situada al Principat i a 25 quilòmetres en línia recta del lloc on aquesta es va establir. De fet, a la factura es detalla que la itinerància de dades es va produir durant uns deu minuts. El portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha afirmat que quan es troben situacions d'aquest tipus,l'únic que poden fer amb les persones afectades és donar-los una explicació i demanar disculpes, ja que aquestes han de reclamar a la seva companyia. Actualment, Andorra Telecom té signats gairebé 300 acords amb companyies d'arreu del món, per tal que els seus clients puguin utilitzar el seu mòbil al Principat mitjançant la seva xarxa.

El president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Miquel Sala, ha remarcat que estan «preocupats» per l'augment de les queixes i ha afirmat que tem que puguin créixer més amb el desplegament de la tecnologia 5G.