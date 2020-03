Puigcerdà dona eines per al creixement espiritual personal

La sala de convencions del Museu Cerdà de Puigcerdà va acollir aquest dilluns al vespre una conferència que sota el títol «Com utilitzar la ment al meu favor i no ser-ne víctima» va oferir als assistents eines per millorar la seva vida personal.

La conferència va anar a càrrec del coach i màster en Programació Neurolingüística (PNL) Salvador Companyó, expert en Bioneuroemoció, una disciplina que ajuda en la presa de consciència dels processos inconscients que deriven en conflictes personals o símptomes físics. La sessió va abordar qüestions com ara les necessitats de cada individu tant en l'aspecte personal com en l'espiritual per aconseguir créixer més i oferir una contribució superior a l'entorn de relacions.

La xerrada, organitzada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de la capital cerdana, va acostar als assistents la manera per transformar-se per dins dia a dia tot evitant les rutines que dificulten l'assoliment de la plenitud personal.

Companyó és llicenciat en CAFE, coach, expert en Bioneuroemoció, màster en PNL i en Hipnosi Ericksoniana.