La Seu aprova recuperar el projecte de reforma de l'escola Albert Vives

L'Ajuntament de la Seu ha aprovat les mocions que el grup de Compromís per la Seu, a l'oposició, va elevar al ple per tal de tirar endavant un projecte de millora de l'escola Albert Vives i per la formació de joves amb discapacitat.

Segons ha explicat la formació socialista, una de les mocions demanava « la urgent i necessària reforma de l'escola Mossèn Albert Vives, que suposaria una modernització de les seves instal·lacions, equipaments i espais, una millora de la seva funcionalitat , així com la garantia de l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda». Aquesta demanda, segon hi ha afegit Compromís, ve avalada pel mateix centre, l'associació de pares i mares d'alumnes i un projecte de l'any 2008 que ja ho plantejava. En aquest sentit, el partit ha plantejat que «atès que ens trobem en un moment de recuperació econòmica després de molts anys de retallades, és el moment de millorar els serveis públics bàsics com ho és l'educació».

La segona moció socialista aprovada insta el departament d'Educació a que iniciï els tràmits administratius necessaris per tal que la Seu d'Urgell pugui acollir l'itinerari formatiu IFE durant el curs 2020-2021. Igualment, el text també apunta que caldria informar, en el marc de la comissió informativa, de les negociacions, tràmits, horaris, espais i altres informacions d'interès d'aquest itinerari formatiu que es produeixin entre el departament i l'Ajuntament de la capital alt urgellenca.