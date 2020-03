Bagà té sobre la taula una petició per aturar una pista a Tosa d'Alp

El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà ha presentat al·legacions al projecte de condicionament de la pista d'esquí Barcelona, ubicada a la zona de la Tosa d'Alp de l'estació de la Molina (Cerdanya). En l'escrit que l'entitat ecologista ha fet arribar a l'Ajuntament de Bagà (Berguedà), tenint en compte que asseguren que la part més alta on es vol dur a terme l'actuació està dins aquest terme municipal, en demana la paralització i obrir un procés de participació ciutadana al territori afectat. Afirmen que l'impacte ambiental associat a la intervenció és excesiu, ja que, segons han expressat, caldria portar a terme una tala d'arbres i un moviment de terres en una muntanya ja castigada per l'obertura i adequació de pistes.

El condicionament de la pista implicaria, un cop acabada l'actuació, la necessitat de fins a 13.000 metres cúbics d'aigua, segons han explicat des del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. Per aquest motiu, consideren que cal replantejar-ne la seva viabilitat, tenint en compte «l'escenari de canvi climàtic actual». També creuen que la intervenció pot tenir efectes en la flora i la fauna, una part de la qual forma part del Parc Natural del Cadí-Moixeró i està dins del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), a més de la xarxa Natura 2000. L'entitat ecologista creu, a més a més, que la pista Barcelona tindria poc ús i que s'ha plantejat per si hi hagués Jocs d'Hivern l'any 2030.