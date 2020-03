L'Alt Urgell prepara una festa final de l'Esquí Nòrdic Escolar a Sant Joan de l'Erm

El Consell Esportiu de l'Alt Urgell té la intenció d'organitzar una festa final del programa anual d'Esquí Nòrdic Escolar en què puguin participar els infants que han pres part en aquest pla, que incorpora els esports de neu al currículum acadèmic.

Els responsables del Consell Esportiu volen fer la festa a les pistes nòrdiques de Sant Joan de l'Erm, per la qual cosa tenen previst oferir línies de transport amb autocar des d'Oliana, Martinet i la Seu d'Urgell. La festa, prevista per al diumenge dia 15 de març si acaba fructificant el projecte, estarà oberta a tots els alumnes des de P3 fins a secundària, així com a la resta de participants en programes del mateix Consell Esportiu.